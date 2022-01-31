SSAB 2021’de net kâr kaydetti, İskandinav üretimini yeşil çeliğe dönüştürecek

Pazartesi, 31 Ocak 2022 11:02:56 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 346 milyon SEK net zarar ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 4,48 milyar SEK net kâra kıyasla 5,46 milyar SEK (580,37 milyon $) net kâr açıkladı. Dördüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %8,4 ve yıllık bazda %61 artışla 27,34 milyar SEK (2,90 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket üçüncü çeyrekte kaydedilen 5,8 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 6,96 milyar SEK (739,89 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Yılın tamamında ise SSAB geçtiğimiz yıl kaydedilen 490 milyon SEK net zarara kıyasla 14,67 milyar SEK (1,56 milyar $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %46,6 artışla 95,89 milyar SEK (10,19 milyar $) oldu. Şirket söz konusu dönemde 18,83 milyar SEK (2 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.

Öte yandan 2021 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %8,6 artışla 8,18 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %9,1 artışla 7,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin sevkiyatları yıllık %7,3 artışla 6,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SSAB’ye göre, bu yılın birinci çeyreğinde çelik talebinin lojistik zincirlerindeki problemlerin yanı sıra parça sıkıntısından dolayı süregelen belirsizliğe rağmen iyi olacağı tahmin ediliyor. SSAB ayrıca, küresel yüksek mukavemetli çelik talebinin dünyadaki neredeyse tüm pazarlarda iyi seviyelerde olacağını öngörüyor.

Öte yandan SSAB, İskandinav şerit üretimini dönüştürmek ve yeşil geçişini hızlandırmak için bir politika kararı aldı. Karar fosilsiz çelik talebinin güçlü bir şekilde artmasına dayandırılıyor. Plana göre mevcut sistem yeni elektrik ark ocağı teknolojisiyle değiştirilerek daha geniş bir ürün programı ve iyileştirilmiş maliyet pozisyonuyla sonuçlanacak. Daha önce açıklanandan 15 yıl önce, 2030 yılında karbon salımının büyük ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yeni şerit üretim sistemine yapılan stratejik yatırımların 2022-2030 döneminde yaklaşık 45 milyar SEK (4,78 milyar $) tutarında olması bekleniyor.