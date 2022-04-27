SSAB’nin net kârı birinci çeyrekte arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 10:30:14 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bu yılın birinci çeyreğinde, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,51 milyar SEK net kâr ve geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen 5,46 milyar SEK net kâra kıyasla 6,01 milyar SEK (611,97 milyon $) net kâr açıkladı. Birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %15,5 ve yıllık bazda %60,5 artışla 31,57 milyar SEK (3,21 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 1,99 milyar SEK faaliyet kârına ve 2021 yılının son çeyreğinde kaydedilen 6,96 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla faaliyet 8,37 milyar SEK (852,11 milyon $) faaliyet kârı açıkladı. SSAB ilk çeyreğin yüksek çelik fiyatlarıyla şekillendiğini ve gelirlerin rekor seviyelere yükseldiğini belirtti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından çelik tedarikindeki kısıtlamalar nedeniyle ilk çeyrekte çelik talebi olağanüstü bir şekilde arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde SSAB’nin ham çelik üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %16,6 düşüşle 1,75 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %11,3 düşüşle 1,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde sevkiyatlar ise yıllık bazda %9,2 düşüşle 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SSAB’ye göre 2022 yılının ikinci çeyreğinde çelik talebinin normalleşmesi bekleniyor, ancak talep ilk çeyreğe göre biraz daha düşük bir seviyede yer alacak. Parça sıkıntısı ve lojistik zincirlerdeki darboğaz dolayısıyla belirsizlikler devam ediyor.