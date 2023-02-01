SSAB 2022 için net zarar bildirdi, Raahe'deki yüksek fırın yeniden devreye alındı

Çarşamba, 01 Şubat 2023 10:43:40 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 5,46 milyar SEK net kâr ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 5,07 milyar SEK net kâra kıyasla 29,99 milyar SEK (2,87 milyar $) net zarar açıkladı. Dördüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %4,3 düşüş ve yıllık bazda %10,2 artışla 30,14 milyar SEK (2,88 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket üçüncü çeyrekte kaydedilen 6,74 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 3,76 milyar SEK (361,12 milyon $) faaliyet kârı elde etti.

Yılın tamamında ise SSAB geçtiğimiz yıl kaydedilen 14,67 milyar SEK net kâra kıyasla 10,87 milyar SEK (1,04 milyar $) net zarar elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %34,2 artışla 128,74 milyar SEK (12,34 milyar $) oldu. Şirketin söz konusu dönemdeki faaliyet kârı geçtiğimiz yıl kaydedilen 18,84 milyar SEK’e kıyasla 29,28 milyar SEK (2,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan dördüncü çeyrekte SSAB’nin ham çelik üretimi yıllık %20,5 düşüşle 1,64 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %17,2 düşüşle 1,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin sevkiyatları yıllık %5,8 düşüşle 1,5 milyon mt oldu. Üretim ve sevkiyatlar SSAB Europe ve SSAB Special Steels’deki planlı bakım çalışmalarından olumsuz etkilendi. Yılın tamamında şirketin ham çelik üretimi yıllık %10,8 düşüşle 7,29 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %11,1 düşüşle 6,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında şirketin sevkiyatları yıllık %8,3 düşüşle 6,34 milyon mt oldu.

Buna ek olarak, piyasadaki belirsizlik sürse de, gerçekleştirilen bakım çalışmalarının ardından bu yılın başında Finlandiya, Raahe'deki yüksek fırın yeniden devreye alındı.

SSAB’ye göre artan enflasyon ve faiz oranlarının yanı sıra Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan riskler nedeniyle piyasa görünümü belirsiz. Fiyatlar gerilemiş olsa da Kuzey Amerika kalın levha piyasasından gelen talebin nispeten istikrarlı olması bekleniyor. 2023 yılının birinci çeyreğinde fiyatların 2022 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla düşeceği tahmin ediliyor.