Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 14 Kasım 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %6 artışla 1,71 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %9,1 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,7 olarak kaydedildi. 7 Kasım'da sona eren önceki haftada üretim 1,61 milyon mt, kapasite kullanım oranı %77; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,57 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,4 seviyesindeydi.

2026'nın başından 14 Kasım'a kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %5,9 artışla 75,68 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 71,44 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %76,9 olarak kaydedilmişti.