JFE Steel'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk yarısında artarken, ham çelik üretimi geriledi

Japon çelik üreticisi JFE Holdings, 2026-27 mali yılının Nisan-Eylül dönemini kapsayan ilk yarısına ilişkin konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, çelik üretici bağlı kuruluşu JFE Steel'in ham çelik üretimi ve sevkiyatlarındaki düşüşe rağmen gelirinde ve kârında artış kaydetti.

Söz konusu dönemde şirketin ana ortaklık paylarına ait net kârı yıllık %101,7 artışla 53,80 milyar JPY (336,7 milyon $) seviyesine yükselirken, satış gelirleri yıllık %7,5 artışla 2,40 trilyon JPY (15,02 milyar $) oldu. Öte yandan JFE Holdings'in faaliyet kârı, önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 45,77 milyar JPY seviyesine kıyasla 86,53 milyar JPY (541,6 milyon $) seviyesine ulaştı.

Mali yılın ilk yarısında şirketin çelik segmenti, önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 5,35 milyar JPY tutarındaki zarara kıyasla 15,83 milyar JPY (99,1 milyon $) net kâr elde etti. Çelik segmentinin grup dışı müşterilerden elde ettiği gelirler ise yıllık %2,1 artışla 1,40 trilyon JPY (8,76 milyar $) seviyesine yükseldi. Şirkete göre çelik segmentinin performansı, yurt içi ve yurt dışı çelik piyasalarındaki koşulların kötüleşmesi, artan ham madde fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmelerle bağlantılı maliyet artışlarından olumsuz etkilendi. Buna karşılık maliyet iyileştirmeleri, katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılması ve stok değerleme etkileri finansal sonuçlara olumlu katkı sağladı. Chiba bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar ve tayfunlar da faaliyetleri olumsuz etkiledi.

Öte yandan JFE Steel'in konsolide ham çelik üretimi, Nisan-Wylül döneminde önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 11,42 milyon mt'a kıyasla yıllık %4,6 düşüşle 10,90 milyon mt oldu.

JFE Holdings, 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek mali yılın tamamında konsolide satış gelirlerinin yıllık %7,9 artışla 4,90 trilyon JPY, ana ortaklık paylarına ait net kârının ise önceki mali yıla kıyasla %85,3 artışla 130 milyar JPY seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Şirket ayrıca çelik segmentinin yıllık kâr tahminini 100 milyar JPY'den 80 milyar JPY'ye düşürdü. Bunun yanı sıra JFE Steel, konsolide olmayan ham çelik üretiminin mali yılın tamamında önceki mali yılda kaydedilen 21,37 milyon mt'a kıyasla 20,80 milyon mt olmasını bekliyor.