Metinvest'in ham çelik ve pik demir üretimi 2026'nın ilk yarısında arttı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu dönemde şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %13 artarak 1,03 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %18 artarak 934.000 mt seviyelerinde yer aldı.
İlk yarıda Metinvest'in yarı mamul üretimi, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %19 artışla 357.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi yıllık %6 artarak 1,30 milyon mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi yıllık %1 düşüşle 545.000 mt ve uzun mamul üretimi yıllık %6 artışla 717.000 mt seviyelerinde kaydedildi.
Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık bazda neredeyse yatay seyrederek 7,76 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %17 düşüşle 2,72 milyon mt seviyesine geriledi. Şirket söz konusu döneme ilişkin konsantre koklaşabilir taş kömürü üretim miktarını açıklamazken, toplam kok üretimi yıllık bazda değişmeyerek 535.000 mt seviyesinde kaldı.