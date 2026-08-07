Hindistan'ın ham çelik üretimi 2026 Temmuz ayında %1,2 arttı, nihai mamul tüketimi %6,5 yükseldi

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ham çelik üretiminin Temmuz 2026'da yıllık %1,2 artışla 14,3 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Açıklamaya göre nihai mamul üretiminin ise %1,4 artışla 13,7 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin edildi.
2026-27 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde ham çelik üretimi %2,5 artışla 56,3 milyon mt olurken, nihai çelik üretimi %4 artışla 54,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Temmuz ayında nihai çelik tüketimi %6,5 artışla 14,4 milyon mt olarak kaydedildi.
2026 yılının Nisan-Temmuz döneminde kümülatif çelik tüketimi %7,8 artışla 55,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.