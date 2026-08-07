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Hindistan'ın ham çelik üretimi 2026 Temmuz ayında %1,2 arttı, nihai mamul tüketimi %6,5 yükseldi

Cuma, 07 Ağustos 2026 10:09:12 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin ham çelik üretiminin Temmuz 2026'da yıllık %1,2 artışla 14,3 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre nihai mamul üretiminin ise %1,4 artışla 13,7 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin edildi.

2026-27 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde ham çelik üretimi %2,5 artışla 56,3 milyon mt olurken, nihai çelik üretimi %4 artışla 54,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında nihai çelik tüketimi %6,5 artışla 14,4 milyon mt olarak kaydedildi.

2026 yılının Nisan-Temmuz döneminde kümülatif çelik tüketimi %7,8 artışla 55,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Üretim 

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