 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SSAB'nin...

SSAB'nin kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Cuma, 30 Ekim 2026 12:04:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 4,47 milyar SEK'e kıyasla 5,24 milyar SEK (533,84 milyon $) seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde SSAB'nin satış geliri yıllık %5,8 artışla 78,46 milyar SEK (7,99 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,36 milyar SEK'e kıyasla 7,05 milyar SEK (718,11 milyon $) oldu. Söz konusu artışlar, yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde gerçekleşti.

Aynı yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık %5,74 artışla 5,95 milyon mt olurken, çelik sevkiyatları ise geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında üretilen 4,85 milyon mt'a kıyasla 5,03 milyon mt seviyesine yükseldi.

Yatırım projelerine ilişkin olarak SSAB, Oxelösund tesisindeki dönüşüm çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini ve üretimin 2027 yılının ikinci çeyreğinde başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Luleå'da kurulacak yeni çelik tesisinin temel hazırlık çalışmaları devam ederken, üretimin 2029 yılının sonlarında başlaması bekleniyor.

Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Mali Sonuçlar SSAB 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

SSAB'nin mali sonuçları 2026'nın ilk yarısında yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde arttı

22 Tem | Çelik Haberler

SSAB’nin 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârı yüksek sevkiyatlar ve Avrupa ile Amerika birimlerindeki güçlü ...

29 Nis | Çelik Haberler

SSAB’nin faaliyet kârı 2025’te düştü, sevkiyatların 2026’nın ilk çeyreğinde artması bekleniyor

29 Oca | Çelik Haberler

SSAB Oxelösund projesinin üretime başlama tarihini erteledi, net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde artış kaydetti

23 Eki | Çelik Haberler

SSAB’nin satış geliri 2025’in ilk yarısında düşük fiyatlar nedeniyle geriledi

25 Tem | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

02 May | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı 2024’te düştü, talebin cansız seyretmesi bekleniyor

29 Oca | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı üçüncü çeyrekte Avrupa piyasasındaki zayıflık sebebiyle düştü

30 Eki | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte azaldı

03 May | Çelik Haberler

SSAB 2023 yılında net kâra döndü

01 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis