SSAB'nin kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde yükseldi

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 4,47 milyar SEK'e kıyasla 5,24 milyar SEK (533,84 milyon $) seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde SSAB'nin satış geliri yıllık %5,8 artışla 78,46 milyar SEK (7,99 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,36 milyar SEK'e kıyasla 7,05 milyar SEK (718,11 milyon $) oldu. Söz konusu artışlar, yüksek fiyatlar ve sevkiyatlar sayesinde gerçekleşti.

Aynı yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık %5,74 artışla 5,95 milyon mt olurken, çelik sevkiyatları ise geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında üretilen 4,85 milyon mt'a kıyasla 5,03 milyon mt seviyesine yükseldi.

Yatırım projelerine ilişkin olarak SSAB, Oxelösund tesisindeki dönüşüm çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini ve üretimin 2027 yılının ikinci çeyreğinde başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Luleå'da kurulacak yeni çelik tesisinin temel hazırlık çalışmaları devam ederken, üretimin 2029 yılının sonlarında başlaması bekleniyor.