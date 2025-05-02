SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için 2,3 milyar € değerinde yeşil finansman aldığını duyurdu. Finansman, İsveç Ulusal Borç Ofisi (Riksgälden), İtalya İhracat Kredi Ajansı (SACE) ve Nordic Investment Bank tarafından ortaklaşa sağlandı.

Geçtiğimiz yıl duyurulan 4,5 milyar € değerindeki Luleå projesi sayesinde SSAB, üretim maliyetlerini düşürebilecek, çelik üretiminden kaynaklı emisyonlarını azaltabilecek ve teslim sürelerini kısaltabilecek. Üretim kapasitesi yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacak olan yeni tesiste iki elektrik ark ocağı, entegre haddehane ve soğuk haddeleme kompleksi yer alacak. Ayrıca tesis, şirketin HYBRIT® teknolojisiyle üretilen sünger demir ve geri dönüştürülmüş hurdayla faaliyet gösterecek.

Öte yandan SSAB, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2,57 milyar SEK seviyesine kıyasla 1,13 milyar SEK (116,87 milyon $) seviyesine düşerken, satış geliri ise çoğunlukla fiyatlardaki düşüş sebebiyle yıllık %6 azalarak 25,52 milyar SEK (2,64 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte SSAB’nin faaliyet kârı, çoğunlukla Kuzey Amerika levha piyasasında fiyatların düşmesi sebebiyle 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 3,16 milyar SEK’e kıyasla 1,35 milyar SEK (139,55 milyon $) seviyesine geriledi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %0,3 artışla 1,95 milyon mt ve nihai mamul üretimi yıllık %6,3 artışla 1,78 milyon mt seviyelerinde yer alırken, sevkiyatları da geçtiğimiz yılın birinci çeyreğine kıyasla %5,9 yükselerek 1,68 milyon mt seviyesine çıktı.

SSAB, birinci çeyrekte pek çok satış rotasında siparişlerinin iyileştiğini ifade etti. Ancak ticaret önlemleri ve vergilerin piyasada yarattığı kargaşanın ardından ekonomik faaliyetlerin azalmasına yönelik riskin arttığını dile getirdi. Dolayısıyla çelik birimlerinin önümüzdeki çeyreğe yönelik görünümünün normalden daha belirsiz olduğunu vurguladı.