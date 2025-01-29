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SSAB’nin net kârı 2024’te düştü, talebin cansız seyretmesi bekleniyor

Çarşamba, 29 Ocak 2025 14:13:03 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB geçtiğimiz yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında şirket, 2023 yılında kaydedilen 13,04 milyar SEK net kâra kıyasla 6,52 milyar SEK (592,43 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %13,4 düşüşle 103,42 milyar SEK (9,39 milyar $) seviyesine geriledi. Şirketin 2024 yılındaki faaliyet kârı bir önceki yıl kaydedilen 16,46 milyar SEK’e kıyasla 7,86 milyar SEK (714,19 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %5,5 düşerek 7,35 milyon mt seviyesine inerken, nihai mamul üretimi yıllık %6,5 düşüşle 6,65 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %5 düşerek 6,13 milyon mt oldu.

Şirket 2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa ve Kuzey Amerika’da talebin cansız seyredeceğini tahmin ediyor ancak sevkiyatlarda mevsimsel artışlar görülebilir. Buna ek olarak yılın tamamında şirketin bakım maliyetlerinin 1,52 milyar SEK seviyesinde yer alması bekleniyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar SSAB 

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