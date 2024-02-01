SSAB 2023 yılında net kâra döndü

Perşembe, 01 Şubat 2024 12:29:16 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirket, 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 29,99 milyar SEK net zarara ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 3,51 milyar SEK net kâra kıyasla 1,90 milyar SEK (182,05 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %9,8 ve yıllık %12,2 düşüşle 26,47 milyar SEK (2,53 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin faaliyet kârı üçüncü çeyrekte kaydedilen 4,37 milyar SEK ve 2022 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3,77 milyar SEK seviyelerine kıyasla 2,40 milyar SEK (229,72 milyon $) oldu.

Yılın tamamında ise SSAB, 2022 yılında kaydedilen 10,88 milyar SEK net zarardan 13,04 milyar SEK (1,25 milyar $) net kâra dönerken şirketin satış gelirleri yıllık %7,2 düşüşle 119,49 milyar SEK (11,42 milyar $) seviyesine geriledi. Şirketin 2023 yılındaki faaliyet kârı bir önceki yıl kaydedilen 29,28 milyar SEK’e kıyasla 16,47 milyar SEK (1,57 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan dördüncü çeyrekte SSAB’nin ham çelik üretimi yıllık %4 artışla 1,71 milyon mt olurken nihai mamul üretimi yıllık %6,2 artışla 1,60 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin sevkiyatları yıllık %0,7 düşüşle 1,49 milyon mt’a indi. SSAB’nin üretim ve sevkiyatları çoğunlukla planlı bakım çalışmaları kapsamındaki üretim duruşları sebebiyle üçüncü çeyreğe kıyasla düşüş gösterdi. Yılın tamamında şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,7 artarak 7,78 milyon mt seviyesine çıkarken nihai mamul üretimi yıllık %5,9 artışla 7,12 milyon mt ve sevkiyatları da yıllık %1,9 artarak 6,46 milyon mt oldu.

Bununla birlikte SSAB, yeşil dönüşümdeki lider konumunu güçlendirdiğini ve SSAB Zero yeşil çelik ürününü piyasaya sunduğunu belirtti. SSAB Europe, üretim, maliyetler ve istihdamında düzenlemeler yaparken inşaat segmentindeki ürünlere yönelik talep düşük seyretmeye devam edeceği için bu önlemlerin bu yılın birinci çeyreğinde de süreceği aktarıldı.