SSAB’nin net kârı üçüncü çeyrekte Avrupa piyasasındaki zayıflık sebebiyle düştü

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki çeyrekte kaydedilen 2,42 milyar SEK ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 3,51 milyar SEK seviyelerine kıyasla 1,05 milyar SEK (98,53 milyon $) seviyesine düşerken, satış geliri çeyreklik bazda %13,8 ve fiyatlar ile sevkiyatlardaki azalma sebebiyle yıllık %16,9 düşüşle 24,37 milyar SEK (2,29 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte SSAB’nin faaliyet kârı, zayıf talep ve planlı bakım çalışmaları kapsamındaki üretim duruşlarına bağlı olarak ikinci çeyrekte kaydedilen 2,97 milyar SEK ve Kuzey Amerika levha piyasasındaki marjların düşmesi sebebiyle 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 4,37 milyar SEK seviyelerine kıyasla 1,25 milyar SEK (117,27 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin net kârı, 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 11,14 milyar SEK’e kıyasla 6,04 milyar SEK (566,53 milyon $) seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %14,2 düşüşle 79,80 milyar SEK (7,45 milyar $) seviyesinde yer aldı. Ayrıca SSAB’nin faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 14,07 milyar SEK seviyesinden 7,37 milyar SEK (691,38 milyon $) seviyesine düştü.

Şirket, üçüncü çeyrekte Avrupa’da yüksek dayanımlı çelik talebinin mevsimsel faktörler sebebiyle zayıfladığını ancak gelişmekte olan piyasalarda değişmediğini ifade etti. Ayrıca Avrupa’da standart çelik talebinin cansız seyrettiğini ve piyasanın tatil döneminin ardından temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü aktardı. Bununla birlikte bölgede şerit fiyatlarının düştüğünü ve kalın levha fiyatlarının ise hafifçe gevşediğini belirtti. Öte yandan distribütörlerin temkinli yaklaşmaya devam ettiğini, piyasadaki stokların normal seviyelerde yer aldığını veya biraz azaldığını ancak ithalat hacminin yerel çelik piyasasının cansız seyrine rağmen söz konusu çeyrekte yüksek olduğunu vurguladı.