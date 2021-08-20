SSAB, Volvo Group’a ilk fosilsiz çelik teslimatını yaptı

Cuma, 20 Ağustos 2021 17:50:01 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, dünyanın ilk fosilsiz çeliğinin ilk müşterisi Volvo Group’a gönderildiğini açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu çelik ürün, test amaçlı olarak kullanılacak.

Şirketin açıklamasına göre, bu deneme teslimatı, demir ve çelik üretimi için tamamen fosilsiz bir değer zincirine giden yolda önemli bir adım ve SSAB, demir cevheri üreticisi LKAB ve enerji şirketi Vattenfall arasındaki HYBRIT ortaklığında bir kilometre taşı.

Bu yılın Temmuz ayında, SSAB Oxelösund, hibrit teknolojisi kullanarak ilk fosilsiz çeliği üretti.

LKAB Başkanı ve CEO’su Jan Moström konuyla ilgili yaptığı açıklamda, “Gelecekte bu teknolojiyi sanayileştirerek ve endüstriyel ölçekte sünger demir üreterek çelik sektörünün yeşil çelik üretimine geçiş yapmasını sağlayacağız,” dedi.