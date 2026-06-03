SSAB Oxelösund’daki elektrik ark ocağı projesinde kritik engeli aşarak çalışmaları yeniden başlattı

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Oxelösund’da inşa ettiği yeni elektrik ark ocağı için gerekli enerji hattının yapım çalışmalarının, projeye yönelik tüm itirazların geri çekilmesinin ardından yeniden başlayacağını açıkladı. Böylece şirketin karbonsuzlaşma planlarının önündeki önemli engellerden biri ortadan kalkmış oldu.

Gelişme, SSAB’nin tesise elektrik sağlayacak iletim hattına ilişkin izin süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeni elektrik ark ocağının devreye alınmasının gecikebileceğini açıklamasının ardından geldi.

Enerji hattı projesi itirazların geri çekilmesiyle yeniden başladı

Vattenfall Eldistribution tarafından geliştirilen enerji hattının inşaatı, doğal yaşamı koruma düzenlemelerine ilişkin yapılan itirazlar nedeniyle Nisan ayında durdurulmuştu. Tüm itirazların geri çekilmesinin ardından Vattenfall Eldistribution, inşaat çalışmalarının yeniden başlayabileceğini bildirdi. Bu gelişme sonucunda SSAB, yeni elektrik ark ocağının 2027 yılının ikinci çeyreğinde üretime başlamasını bekliyor.

Enerji bağlantısı, Oxelösund dönüşüm projesinin kritik unsurlarından biri olarak görülüyor. Söz konusu proje kapsamında geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretiminin yerini daha düşük emisyonlu elektrik ark ocağı teknolojisi alacak.

SSAB, Oxelösund projesinin şirketin müşterilerine yönelik karbondan arındırılmış çelik teslimatlarını artırmasına ve operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltmasına olanak sağlayacağını belirtti. Şirkete göre Oxelösund tesisindeki dönüşümün tamamlanması, İsveç’in toplam karbon emisyonunu yaklaşık %3 oranında azaltacak.