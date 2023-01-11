SSAB ve Stena Stål İsveç pazarında fosilsiz çelik sevkiyatı için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 11:47:59 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, yine İsveçli çelik distribütörü Stena Stål ile 2026 yılından itibaren İsveç pazarında fosilsiz çelik dağıtımı için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Buna göre Stena Stål, İsveç pazarına fosilsiz çelik teslim eden ilk şirket dışı distribütör olacak.

Söz konusu anlaşmayla geleceğin fosilsiz çelik piyasasına bir değer zinciri halkası daha eklendi.

SSAB İsveç ve Norveç Satış Direktörü Matts Nilsson “Stena Stål’ın fosilsiz çelik ortağımız olmasından mutluluk duyuyorum. İsveç pazarına fosilsiz çelik sunduğumuzda karbon emisyonunun azalmasına katkıda bulunacağız,” dedi.

SSAB 2030 yılında faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu büyük ölçüde ortadan kaldırmayı planlıyor.