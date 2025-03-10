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SSAB, Putzmeister’a yeşil çelik tedarik edecek

Pazartesi, 10 Mart 2025 15:10:55 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, küresel inşaat ekipmanı imalatçısı Putzmeister’a yeşil çelik tedarik edeceğini duyurdu.

Putzmeister’ın bir süredir SSAB’nin Strenx® markası altındaki yüksek dayanımlı yapısal çeliği ile Hardox® markası altındaki aşınma plakasını kullandığı ve bu sayede ürünlerinin dayanıklılığını artırdığı ifade edildi. Yeni anlaşma kapsamında SSAB’nin, SSAB Fossil-free™ markası altında sunduğu ve üretiminde fosil yakıt kullanmadığı çeliğinden tedarik edeceği öğrenildi. Bu sayede Putzmeister’ın beton pompası ve beton mikseri gibi ürünlerinin karbon ayak izi önemli ölçüde azaltabileceği aktarıldı.

SSAB Fossil-free™ çeliğin üretiminde SSAB’nin yerel madencilik şirketi LKAB ve yerel enerji şirketi Vattenfall ile geliştirdiği HYBRIT® teknolojisiyle demir cevheri kullanılıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma SSAB 

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