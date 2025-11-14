 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SSAB...

SSAB sürdürülebilir çelik dönüşümünü finanse etmek için ilk yeşil tahvillerini ihraç etti

Cuma, 14 Kasım 2025 12:14:33 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, 25 Haziran 2025 tarihli 2 milyar € tutarındaki Avro Orta Vadeli Tahvil (EMTN) programı kapsamında ilk yeşil tahvillerini başarıyla ihraç ettiğini ve 2,800 milyon SEK topladığını açıkladı. Bu ihraç, 2030 yılı Kasım ayı vadeli iki adet beş yıllık teminatsız kıdemli tahvilden oluşuyor. SSAB’nin Yeşil ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi kapsamında yeşil tahvil ihracından elde edilen net gelir, eko-verimli ürünler, üretim teknolojileri ve süreçleri ve yenilenebilir enerji alanındaki projelere aktarılacak.

Yatırımcı ilgisinin yüksek olması ve ihracın oldukça fazla talep görmesi piyasada SSAB’nin sürdürülebilirlik stratejisine ve kredi profilinin gücüne duyulan güveni yansıtıyor.

Bu adım, SSAB’nin çelik sektörünü fosilsiz üretime dönüştürme ve karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltma hedefiyle uyumlu. Şirket, tahvil ihracının finansman stratejisi ile sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki güçlü bağı gösterdiğini belirtti. SSAB yüksek katma değerli, düşük karbonlu çelik üretimi hedefine doğru ilerlerken, bu yeşil finansman hamlesi şirketin dönüşüm yol haritasında stratejik bir adımı temsil ediyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB Luleå yeşil çelik projesi için 33 milyon $ finansman buldu

31 Eki | Çelik Haberler

Vattenfall hidroelektrik santrali projesi için SSAB’den yeşil çelik sipariş etti

30 Eki | Çelik Haberler

SSAB, GE Vernova’ya rüzgâr kuleleri için IEA standartlarında yeşil çelik tedarik edecek

24 Eyl | Çelik Haberler

SSAB, Luleå yeşil çelik tesisinin temelini attı

18 Eyl | Çelik Haberler

SSAB ve EMW otomobil parçalarında yeşil çelik kullanmak için güçlerini birleştirdi

24 Tem | Çelik Haberler

SSAB Luleå tesisinin yeşil dönüşümü için 430 milyon €’luk finansman sağladı

30 Haz | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

02 May | Çelik Haberler

SSAB, HYBRIT teknolojisi kapsamında hidrojen depolamaya yönelik pilot projesini tamamladı

03 Mar | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için çevre izni aldı

20 Ara | Çelik Haberler

SSAB hurda temini için Stena Metall ile iş birliği yapacak

13 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis