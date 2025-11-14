SSAB sürdürülebilir çelik dönüşümünü finanse etmek için ilk yeşil tahvillerini ihraç etti

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, 25 Haziran 2025 tarihli 2 milyar € tutarındaki Avro Orta Vadeli Tahvil (EMTN) programı kapsamında ilk yeşil tahvillerini başarıyla ihraç ettiğini ve 2,800 milyon SEK topladığını açıkladı. Bu ihraç, 2030 yılı Kasım ayı vadeli iki adet beş yıllık teminatsız kıdemli tahvilden oluşuyor. SSAB’nin Yeşil ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi kapsamında yeşil tahvil ihracından elde edilen net gelir, eko-verimli ürünler, üretim teknolojileri ve süreçleri ve yenilenebilir enerji alanındaki projelere aktarılacak.

Yatırımcı ilgisinin yüksek olması ve ihracın oldukça fazla talep görmesi piyasada SSAB’nin sürdürülebilirlik stratejisine ve kredi profilinin gücüne duyulan güveni yansıtıyor.

Bu adım, SSAB’nin çelik sektörünü fosilsiz üretime dönüştürme ve karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltma hedefiyle uyumlu. Şirket, tahvil ihracının finansman stratejisi ile sürdürülebilirlik hedefleri arasındaki güçlü bağı gösterdiğini belirtti. SSAB yüksek katma değerli, düşük karbonlu çelik üretimi hedefine doğru ilerlerken, bu yeşil finansman hamlesi şirketin dönüşüm yol haritasında stratejik bir adımı temsil ediyor.