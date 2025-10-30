 |  Giriş 
Vattenfall hidroelektrik santrali projesi için SSAB’den yeşil çelik sipariş etti

Perşembe, 30 Ekim 2025 12:05:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli enerji şirketi Vattenfall, üretiminde fosil yakıt kullanılmayan 120 mt çelik temin etmek üzere yerel vasıflı çelik üreticisi SSAB ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu çeliğin, dünyanın ilk emisyonsuz baraj kapağının inşasında kullanılacağını bildirdi.

Baraj kapağının 2028 yılında Vattenfall’ın İsveç’in kuzeyinde yer alan Stornorrfors hidroelektrik santraline kurulacağı ve bu iş birliğini endüstriyel karbonsuzlaşma çalışmalarında önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Hidroelektrik santralinde yeşil çelik uygulaması

Ume Nehri üzerinde bulunan İsveç’in en büyük hidroelektrik santrali Stornorrfors 1958 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve kurulu kapasitesi 603 MW seviyesinde yer alıyor.

Yeni baraj kapağının, SSAB’nin Luleå’daki Hybrit pilot tesisinde üretilen sünger demir kullanılarak imal edileceği dile getirildi. Pilot tesiste demir indirgeme sürecinde kömür yerine hidrojen kullanıldığına ve bu sayede çelik üretiminden kaynaklı emisyonların neredeyse tamamen sıfırlandığına dikkat çekildi. Böylelikle baraj projesinin emisyonlarında yaklaşık 200 mt düşüş sağlayacağı aktarıldı.

Son olarak Vattenfall, söz konusu projenin 2040 yılına kadar değer zincirinin tamamında emisyonlarını sıfırlama stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.


