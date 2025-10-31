SSAB Luleå yeşil çelik projesi için 33 milyon $ finansman buldu

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Luleå yeşil çelik tesisinde elektrifikasyon ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla İsveç Enerji Ajansı tarafından yürütülen Industrial Leap programından 314 milyon SEK (33,24 milyon $) tutarında finansman aldığını duyurdu.

Finansmanın, SSAB’nin yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli, tamamen entegre ve sıfıra yakın emisyonlu yeni çelik tesisi inşa etmek için yaptığı 4,5 milyar €’luk yatırımı destekleyeceği ifade edildi. Yatırım kapsamında üreticinin, yüksek fırınlar yerine elektrik ark ocakları kullanarak kendi emisyonlarını yaklaşık %90 ve İsveç’in ulusal emisyonlarını %7 azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Bitirme faaliyetlerinin elektrifikasyonu desteklenecek

Industrial Leap programının, halen doğal gaz ve propana bağımlı olan slab üretiminin son aşamalarının elektrifikasyonuna odaklandığına dikkat çekildi. Projenin, yıllık yaklaşık 169.000 mt’a eşdeğer emisyonu azaltacağı ve yıllık yaklaşık 555 GWh enerji tasarrufu sağlayacağı dile getirildi.

Bu yılın Mayıs ayından başlayarak 2026 yılının Haziran ayına kadar devam edecek olan proje kapsamında detaylı mühendislik, şebeke bağlantısı, otomasyon ve altyapı tasarımı çalışmalarının yürütüleceği paylaşıldı.

SSAB ayrıca yatırım sayesinde sabit maliyetlerini düşüreceğini, üretim sürelerini kısaltacağını ve operasyonel esnekliğini artıracağını; böylelikle küresel yeşil çelik pazarındaki rekabetçiliğini güçlendireceğini vurguladı.

Tamamlayıcı finansman ve geniş kapsamlı iklim stratejisi

SSAB, yüksek fırınlarını elektrik ark ocaklarıyla değiştirmek amacıyla AB’nin Adil Geçiş Fonu ve İsveç İktisadi ve Bölgesel Büyüme Ajansı tarafından da 1,45 milyar SEK (153,47 milyon $) tutarında finansman almıştı.

Ayrıca Borlänge tesisinin, SSAB’nin 2030 yılına kadar iklim nötr hedefine katkıda bulunduğunun ve yeşil çelik üretimine geçişte şirketin lider konumu güçlendirdiğinin altı çizildi.