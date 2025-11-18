SSAB endüstriyel uygulamalarda yenilenebilir enerjiyle üretilen çelik kullanımını genişletmek için EAB ile iş birliği yaptı

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, depo donanımları, kapılar ve çelik yapı çözümleri gibi başlıca iş alanlarında kullanılması için SSAB Zero™ dahil fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik tedarik etmek üzere İsveç merkezli EAB Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

Ortaklık kapsamında EAB, dünya genelinde depolama optimizasyonu ve enerji verimliliği için kullanılan depo çözümü Radioshuttle™’ın makine şasesinde SSAB Zero™ ürününü şimdiden kullanmaya başladı. İş birliği, her iki şirketin iklim dostu çelik ürünlerinin endüstriyel kullanımını hızlandırmaya yönelik ortak taahhüdünü vurguluyor.

EAB CEO’su Per-Åke Andersson, bu ortaklığın çeliği sürdürülebilir bir geleceğe taşıma yönünde birleşik bir vizyonu simgelediğini belirtti.

Bu iş birliğiyle EAB, önümüzdeki on yıl içinde karbon emisyonunu yarıya indirmeyi içeren sürdürülebilirlik yol haritasını güçlendiriyor. Fosil yakıt kullanılmadan üretilen çeliğin ürün portföyüne entegre edilmesi, EAB’nin üretim ve tedarik zinciri uygulamalarını uzun vadeli iklim hedefleriyle uyumlu hale getiriyor.

İleriye dönük olarak ortaklığın yalnızca depo sistemleri ve çelik yapılarında değil, yüksek performanslı ve düşük emisyonlu çeliğe ihtiyaç duyulan tüm sektörlerdeki gelişmeleri desteklemesi bekleniyor. SSAB’nin ileri malzeme çözümlerinin EAB’nin küresel üretim ağıyla birleşmesi sayesinde fosil yakıt kullanılmadan üretilen çeliğin ölçeklenebilir endüstriyel kullanımının gösterilmesi hedefleniyor.