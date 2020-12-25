SSAB Oxelösund fosilsiz çelik üretimine geçmek için onay aldı

Cuma, 25 Aralık 2020 12:38:18 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Arazi ve Çevre Mahkemesi’nin, 2025 yılına kadar çelik üretim faaliyetlerini dönüştürmesi ve karbon salımını azaltması için Oxelösund tesisine çevre izni verdiğini açıkladı. Bu izinle şirket, 2045 yılında fosilsiz çelik üretme hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Şirketin açıklamasına göre, Oxelösund tesisi ilk defa karbon salımını azaltmak amacıyla üretimde değişiklikler yapmak için başvuru yaptı. HYBRIT teknolojisi ile üretilen sünger demirin, hurdayla birlikte hammadde olarak demir cevheri ve kömür yerine kullanılması, SSAB’nin Oxelösund tesisinde karbon salımını yaklaşık %80 azaltmasını sağlayacak.

SSAB Oxelösund Çevre Yöneticisi Kristina Branteryd, “Gereksiz karbon salımı riskinden kaçınmak ve aynı zamanda taraflara söz hakkı fırsatı vermek için izinlerin etkili ve uygun bir şekilde değerlendirilmesi bizim için önemli. Umarım operasyonlarımızda bu değişiklikleri yapmamız bölgedeki üretimi sağlamlaştırır,” dedi.