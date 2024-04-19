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SSAB Manitou Group’a üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelik tedarik edecek

Cuma, 19 Nisan 2024 10:41:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB Fransa merkezli endüstriyel ekipman üreticisi Manitou Group’a üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelik tedariki için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Şirket halihazırda Manitou Group’a vasıflı ve yüksek dayanımlı çelik tedarik ediyordu; şimdi şirketler emisyonsuz çelik markaları olan SSAB Fossil-free™ ve SSAB Zero®’yu da iş birliklerine ekledi.

Teslimatların 2026 yılında başlaması ve SSAB’nin fosilsiz çelik üretim kapasitesi yükseldikçe artması planlanıyor. Üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelik ürünler Manitou Group’un pazara karbon ayak izi azaltılmış yeni nesil sürdürülebilir ürünler sunmasına olanak tanıyacak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere SSAB, Luleå’daki yüksek fırına dayalı üretim sistemini yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip olacak son teknolojiye sahip ve üretiminde fosil yakıt kullanılmayan elektrik ark ocaklı tesisle değiştiriyor. Söz konusu tesisin 2028 sonunda devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi SSAB 

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