 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SSAB...

SSAB Luleå tesisinin devreye alınacağı tarihi bir yıl erteledi

Cuma, 20 Haziran 2025 12:07:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, elektrik şebekesinde yürütülen çalışmalarda yaşanan beklenmedik gelişmeler sebebiyle elektrik ark ocaklı Luleå tesisinin devreye alınacağı tarihi ertelediğini duyurdu.

Yerel elektrik dağıtım operatörü Svenska kraftnät’in, Luleå tesisine yönelik dağıtım şebekesini güçlendirmek ve şebekenin kapasitesini artırmak üzere çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bununla birlikte Luleå’daki Hällmyran bölgesinde yeni bir santral inşa edeceği ve elektrik dağıtım şirketi Vattenfall Eldistribution’ın da SSAB’nin yeni çelik tesisini bu santrala bağlayacağı ifade edildi. Ayrıca Svartbyn’deki mevcut ana santralin Hällmyran’a elektrik tedarik edebilmesi için yenilenmesinin gerektiği dile getirildi. Ancak yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Svenska kraftnät’in, Svartbyn ana santralinin inşaat süresinin uzatılmasını talep ettiği ve bu durumun Hällmyran santralinin devreye alınmasını geciktirdiği vurgulandı.

Dolayısıyla Vattenfall, yeni tesise yönelik dağıtım şebekesinde yürütülen çalışmaların planlandığı gibi tamamlanamayacağını açıkladı. Sonuç olarak SSAB, projenin devreye alınacağı tarihi 12 ay erteleyerek 2029 yılının sonuna öteledi. Erteleme kararı, daha önce açıklanan 4,5 milyar €’luk yatırımı etkilemeyecek.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi SSAB 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

02 May | Çelik Haberler

SSAB ve SMS Group İsveç’te yeni bir soğuk haddeleme kompleksi kuracak

04 Nis | Çelik Haberler

SSAB, HYBRIT teknolojisi kapsamında hidrojen depolamaya yönelik pilot projesini tamamladı

03 Mar | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı 2024’te düştü, talebin cansız seyretmesi bekleniyor

29 Oca | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için çevre izni aldı

20 Ara | Çelik Haberler

SSAB hurda temini için Stena Metall ile iş birliği yapacak

13 Ara | Çelik Haberler

SSAB karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmak için AB’den finansman aldı

06 Ara | Çelik Haberler

SSAB otomotiv parçası üretiminde kullanılmak üzere fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik tedarik edecek

05 Ara | Çelik Haberler

SSAB Amazon’a fosil yakıt kullanılmayan çelik tedarik edecek

26 Kas | Çelik Haberler

SSAB gemi inşası için Norveç'e fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik tedarik edecek

15 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis