SSAB Luleå tesisinin devreye alınacağı tarihi bir yıl erteledi

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, elektrik şebekesinde yürütülen çalışmalarda yaşanan beklenmedik gelişmeler sebebiyle elektrik ark ocaklı Luleå tesisinin devreye alınacağı tarihi ertelediğini duyurdu.

Yerel elektrik dağıtım operatörü Svenska kraftnät’in, Luleå tesisine yönelik dağıtım şebekesini güçlendirmek ve şebekenin kapasitesini artırmak üzere çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bununla birlikte Luleå’daki Hällmyran bölgesinde yeni bir santral inşa edeceği ve elektrik dağıtım şirketi Vattenfall Eldistribution’ın da SSAB’nin yeni çelik tesisini bu santrala bağlayacağı ifade edildi. Ayrıca Svartbyn’deki mevcut ana santralin Hällmyran’a elektrik tedarik edebilmesi için yenilenmesinin gerektiği dile getirildi. Ancak yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Svenska kraftnät’in, Svartbyn ana santralinin inşaat süresinin uzatılmasını talep ettiği ve bu durumun Hällmyran santralinin devreye alınmasını geciktirdiği vurgulandı.

Dolayısıyla Vattenfall, yeni tesise yönelik dağıtım şebekesinde yürütülen çalışmaların planlandığı gibi tamamlanamayacağını açıkladı. Sonuç olarak SSAB, projenin devreye alınacağı tarihi 12 ay erteleyerek 2029 yılının sonuna öteledi. Erteleme kararı, daha önce açıklanan 4,5 milyar €’luk yatırımı etkilemeyecek.