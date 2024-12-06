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SSAB karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmak için AB’den finansman aldı

Cuma, 06 Aralık 2024 11:31:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek amacıyla AB fonundan 1,45 milyar SEK (133,57 milyon $) finansman aldığını duyurdu. Ayrıca finansmanın İsveç İktisadi ve Bölgesel Büyüme Ajansı tarafından da desteklendiğini bildirdi.

Söz konusu finansman, SSAB’nin Luleå tesisinde fosil yakıt kullanılmayan çelik üretim teknolojilerine geçişini hızlandıracak ve mevcut yüksek fırınlarını elektrik ark ocaklarıyla değiştirmesine olanak tanıyacak. Öte yandan şirketin Oxelösund tesisindeki yeni elektrik ark ocağı da 2026 yılının sonuna doğru devreye alınacak. Bu sayede SSAB, İsveç’in karbon salımını %10 azaltacak.

Luleå elektrik ark ocaklı tesisin 2028 yılının sonunda üretime başlaması ve 2029 yılında da tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

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