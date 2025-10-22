SSAB İsveç’teki yeni yeşil çelik tesisinin elektrifikasyon projesi için ABB ile anlaştı

Küresel teknoloji şirketi ABB, İsveç’in Luleå kentinde inşa edilecek yeni yeşil çelik tesisi için İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’den kapsamlı bir elektrik altyapısı projesi aldı. Bu proje, Avrupa’da çelik üretiminin karbondan arındırılma sürecindeki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor ve SSAB’nin 2029 yılına kadar üretimden fosil yakıtları tamamen çıkarmayı ve neredeyse sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen stratejisiyle uyum gösteriyor.

SSAB’nin yeşil dönüşümünde dönüm noktası

ABB’nin üstlendiği proje, SSAB’nin Luleå’daki yeni yeşil elektrik ark ocağı için tüm ana güç dağıtım sistemlerinin tasarımını, tedarikini, montajını ve devreye alınmasını kapsıyor. Yeni tesis, SSAB’nin mevcut çelik üretim tesisinin yerini alacak ve 2029 yılının sonunda devreye alınması hedefleniyor. Tesis faaliyete geçtiğinde karbon emisyonlarını %90 oranında, yani yıllık 2,8 milyon mt düşürecek. Bu miktar İsveç’in toplam karbon azaltım hedefinin yaklaşık %7’sine denk geliyor.

Teknik kapsam ve elektrifikasyon planı

ABB 2025 ile 2028 yılları arasında yeşil çelik üretiminin en önemli yapı taşlarından biri olan elektrik ark ocağı faaliyetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tam entegre bir güç altyapısı teslim edecek.

Proje kapsamı, elektrik sistemi tasarım hizmetleri, orta ve alçak gerilim sistemleri, dağıtım trafoları, kesintisiz güç kaynakları ve yedekleme sistemleri, otomasyon tabanlı güç kontrol ve izleme sistemleri ile yardımcı sistemler için doğru akım dağıtımını içeriyor.

ABB, projenin tasarım ve devreye alma süreçlerinin tümünden sorumlu olacak tek tedarikçi olacak.

SSAB Teknoloji Direktörü ve Dönüşüm Ofisi Başkanı Carl Orrling proje hakkında, “Yeni teknoloji sayesinde maliyetleri düşürecek, teslim sürelerini kısaltacak ve Luleå’daki karbon emisyonlarımızın büyük kısmını ortadan kaldıracağız,” ifadelerini kullandı.