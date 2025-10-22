 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SSAB...

SSAB İsveç’teki yeni yeşil çelik tesisinin elektrifikasyon projesi için ABB ile anlaştı

Çarşamba, 22 Ekim 2025 11:26:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel teknoloji şirketi ABB, İsveç’in Luleå kentinde inşa edilecek yeni yeşil çelik tesisi için İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’den kapsamlı bir elektrik altyapısı projesi aldı. Bu proje, Avrupa’da çelik üretiminin karbondan arındırılma sürecindeki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor ve SSAB’nin 2029 yılına kadar üretimden fosil yakıtları tamamen çıkarmayı ve neredeyse sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen stratejisiyle uyum gösteriyor.

SSAB’nin yeşil dönüşümünde dönüm noktası

ABB’nin üstlendiği proje, SSAB’nin Luleå’daki yeni yeşil elektrik ark ocağı için tüm ana güç dağıtım sistemlerinin tasarımını, tedarikini, montajını ve devreye alınmasını kapsıyor. Yeni tesis, SSAB’nin mevcut çelik üretim tesisinin yerini alacak ve 2029 yılının sonunda devreye alınması hedefleniyor. Tesis faaliyete geçtiğinde karbon emisyonlarını %90 oranında, yani yıllık 2,8 milyon mt düşürecek. Bu miktar İsveç’in toplam karbon azaltım hedefinin yaklaşık %7’sine denk geliyor.

Teknik kapsam ve elektrifikasyon planı

ABB 2025 ile 2028 yılları arasında yeşil çelik üretiminin en önemli yapı taşlarından biri olan elektrik ark ocağı faaliyetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tam entegre bir güç altyapısı teslim edecek.

Proje kapsamı, elektrik sistemi tasarım hizmetleri, orta ve alçak gerilim sistemleri, dağıtım trafoları, kesintisiz güç kaynakları ve yedekleme sistemleri, otomasyon tabanlı güç kontrol ve izleme sistemleri ile yardımcı sistemler için doğru akım dağıtımını içeriyor.

ABB, projenin tasarım ve devreye alma süreçlerinin tümünden sorumlu olacak tek tedarikçi olacak.

SSAB Teknoloji Direktörü ve Dönüşüm Ofisi Başkanı Carl Orrling proje hakkında, “Yeni teknoloji sayesinde maliyetleri düşürecek, teslim sürelerini kısaltacak ve Luleå’daki karbon emisyonlarımızın büyük kısmını ortadan kaldıracağız,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Stegra, Boden yeşil çelik tesisi için yeni finansman turunu başlattı

14 Eki | Çelik Haberler

Stegra, Boden tesisini desteklemek için Luleå Limanı lojistik merkezini genişletiyor

26 Eyl | Çelik Haberler

Microsoft veri merkezlerine yeşil çelik temini için Stegra ile el sıkıştı

24 Eyl | Çelik Haberler

SSAB, GE Vernova’ya rüzgâr kuleleri için IEA standartlarında yeşil çelik tedarik edecek

24 Eyl | Çelik Haberler

SSAB, Luleå yeşil çelik tesisinin temelini attı

18 Eyl | Çelik Haberler

İsveçli Stegra yeşil çelik projesi için yeni finansman arayışında

09 Eyl | Çelik Haberler

Stegra yeni liman anlaşmalarıyla ihracat faaliyetlerini güçlendiriyor

05 Eyl | Çelik Haberler

SSAB’nin satış geliri 2025’in ilk yarısında düşük fiyatlar nedeniyle geriledi

25 Tem | Çelik Haberler

SSAB ve EMW otomobil parçalarında yeşil çelik kullanmak için güçlerini birleştirdi

24 Tem | Çelik Haberler

Avro bölgesinde sanayi üretimi 2025 yılı Mayıs ayında %1,7 arttı

16 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis