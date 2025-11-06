SSAB birinci kalite çeliğe geçişi hızlandırıyor

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, en cazip müşteri segmentlerine odaklanarak birinci kalite ürün portföyünü büyütme çalışmalarını hızlandırmaya yönelik stratejik planını açıkladı. Plan, şirketin değer zincirinde daha da yukarılara taşınması ve birinci kalite çelik liderliğiyle kârlılığının artırılması için iddialı hedefler ortaya koyuyor.

Stratejik hedefler ve kilometre taşları

Plan, 2030 yılı civarında birinci kalite çeliğin toplam sevkiyatların %65'ini, 2035 yılına kadar ise %75’ini oluşturmasını öngörüyor. Bu oran şu anda %55 seviyesinde yer alıyor. Ayrıca SSAB, daha önce yaklaşık 14 milyar SEK olan AVFÖK’ün 2030 yılından sonra yaklaşık 23 milyar SEK’e ulaşmasını hedefliyor.

SSAB’nin yeni stratejisi üç hedef etrafında şekilleniyor: ürün portföyünü daha yüksek değerli gelişmiş çeliklere doğru genişletmek, Ruukki ve Tibnor ağları aracılığıyla katma değerli hizmet çözümlerini güçlendirmek ve karbondan arındırılmış çelik sevkiyatlarını artırmak. Şirket beş yıl içinde SSAB Europe’un başlıca sektörlerdeki müşterilerine yaklaşık bir milyon mt fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik tedarik etmesini bekliyor.

Bu stratejinin temelinde büyük sermaye yatırımları bulunuyor. İsveç, Luleå’daki 4,5 milyar € değerindeki elektrik ark ocaklı tesis, mevcut yüksek fırınların yerini alacak ve karbon emisyonu ile üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak. SSAB ayrıca Finlandiya’da bulunan Raahe tesisindeki faaliyetlerini elektrik ark ocağına döndürerek operasyonlarını şirketin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirecek ve hammadde tedarikinde esnekliği artıracak.

Bu dönüşüm aynı zamanda otomotiv, inşaat ve ağır makine sektörlerinde yapısal verimlilik kazanımları, daha düşük üretim maliyetleri ve daha dengeli bir ürün portföyü sağlayacak.