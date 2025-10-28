ArcelorMittal Poland ve Trafikverket ray geri dönüşüm projesi başlattı

ArcelorMittal Poland, İsveç Ulaştırma İdaresi Trafikverket ile olan iş birliğini genişleterek İsveç’te sökülen demir yolu raylarını Polonya’da düşük emisyonlu yeni raylara dönüştüren geri dönüşüm odaklı bir proje başlattığını duyurdu.

Şirketin Dąbrowa Górnicza tesisinin 2022 yılından bu yana Trafikverket’in ana ray tedarikçisi olduğu ve yeni projenin ray tedarik iş birliğini ileri taşıyarak endüstriyel döngüselliği ve altyapı karbonsuzlaşmasını bir araya getirdiği aktarıldı.

Dąbrowa Górnicza’da düşük emisyonlu ray üretimi

Yeni proje kapsamında yıpranmış rayların söküldüğü, Hallstahammar’da kesim işleminden geçtiği, demir yolu üzerinden Ystad limanına taşındığı ve buradan da feribot aracılığıyla Polonya’ya sevk edildikten sonra Dąbrowa Górnicza tesisinde geri dönüştürülüp düşük emisyonlu teknolojilerle yeniden üretildiği ifade edildi. İlk 1.000 mt’luk ray partisinin bu yılın Temmuz ayında Polonya’ya vardığı ve 1.500 mt’uk ikinci partinin halen sevkiyat aşamasında olduğu aktarıldı.

ArcelorMittal, eski rayları kullanarak yenilerini üreten, malzeme ömrünü uzatan ve emisyonları azaltan projenin “sürdürülebilir altyapının geleceğini yeniden tanımladığını” belirtti.

ArcelorMittal Poland’ın demiryolu lojistiği satın alma müdürü Maciej Graczyk, “Artık sadece İsveç’e ray tedarik etmiyor, aynı zamanda değerli bir hammaddeyi de geri kazanıyoruz,” dedi.