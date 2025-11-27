Stegra, İsveç hükümetinden ek 37 milyon € finansman sağladı

İsveç Enerji Ajansı, Stegra’nın Boden’de kurulacak tamamen entegre, sıfıra yakın emisyonlu çelik üretim tesisi için ülkenin Endüstriyel Sıçrama (Industrial Leap) programı kapsamında yaklaşık 37 milyon € destek alacağını açıkladı.

Stegra 2024’ün Eylül ayında yine aynı devlet fonu kapsamında 100 milyon € değerinde destek elde etmişti. Şirket, ilave 37 milyon €’luk finansmanın projeyi sürdürmesi için gereken mali yapıyı güçlendirdiğini ifade etti.

Stegra CEO’su Henrik Henriksson bu yeni finansmana rağmen ilave finansmana halen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve tahsis edilen bu ek kaynağın hem İsveç hem de Avrupa’da rekabetçiliğini artırdığını ancak diğer projelerle kıyaslandığında daha fazla desteğin gerekli olduğunu belirtti.

Daha önce SteelOrbis’in de belirttiği üzere, Stegra bu yılın Ekim ayında Boden’de dünyanın ilk büyük ölçekli yeşil çelik tesisi projesinin inşaatını desteklemek amacıyla finansman turu başlattığını açıklamıştı.