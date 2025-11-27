 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Stegra,...

Stegra, İsveç hükümetinden ek 37 milyon € finansman sağladı

Perşembe, 27 Kasım 2025 13:19:32 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç Enerji Ajansı, Stegra’nın Boden’de kurulacak tamamen entegre, sıfıra yakın emisyonlu çelik üretim tesisi için ülkenin Endüstriyel Sıçrama (Industrial Leap) programı kapsamında yaklaşık 37 milyon € destek alacağını açıkladı.

Stegra 2024’ün Eylül ayında yine aynı devlet fonu kapsamında 100 milyon € değerinde destek elde etmişti. Şirket, ilave 37 milyon €’luk finansmanın projeyi sürdürmesi için gereken mali yapıyı güçlendirdiğini ifade etti.

Stegra CEO’su Henrik Henriksson bu yeni finansmana rağmen ilave finansmana halen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve tahsis edilen bu ek kaynağın hem İsveç hem de Avrupa’da rekabetçiliğini artırdığını ancak diğer projelerle kıyaslandığında daha fazla desteğin gerekli olduğunu belirtti.

Daha önce SteelOrbis’in de belirttiği üzere, Stegra bu yılın Ekim ayında Boden’de dünyanın ilk büyük ölçekli yeşil çelik tesisi projesinin inşaatını desteklemek amacıyla finansman turu başlattığını açıklamıştı.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB Luleå yeşil çelik projesi için 33 milyon $ finansman buldu

31 Eki | Çelik Haberler

Stegra, Boden yeşil çelik tesisi için yeni finansman turunu başlattı

14 Eki | Çelik Haberler

SSAB, Luleå yeşil çelik tesisinin temelini attı

18 Eyl | Çelik Haberler

SSAB Luleå tesisinin yeşil dönüşümü için 430 milyon €’luk finansman sağladı

30 Haz | Çelik Haberler

SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için yeşil finansman aldı

02 May | Çelik Haberler

Ovako, Boxholm’da enerji verimliliği yüksek fırınını devreye aldı

28 Mar | Çelik Haberler

Ovako parlak çubuk üretimini iyileştirecek

30 Oca | Çelik Haberler

İsveçli GreenIron doğrudan indirgenmiş demir tesisi için finansman aldı

30 Tem | Çelik Haberler

İsveçli Ovako, Smedjebacken tesisinde enerji tüketimini azaltacak

19 Tem | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu H2 Green Steel’in yeşil çelik tesisine yönelik finansmanı onayladı

28 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis