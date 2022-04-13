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SSAB Epiroc’a fosilsiz çelik tedarik edecek

Çarşamba, 13 Nisan 2022 12:22:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç’in vasıflı çelik üreticisi SSAB İsveç merkezli madencilik şirketi Epiroc ile madencilik ekipmanı üretiminde kullanılması planlanan fosilsiz çelik tedariki konusunda bir ortaklık başlattığını açıkladı.

Epiroc fosilsiz çelik kullanımını artırma planı doğrultusunda Örebro’da bulunan tesisinde üretilen prototip bir yeraltı makinesinde fosilsiz çelik kullanacak. Şirket 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarıya indirmeyi planlıyor.

Buna ek olarak, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere SSAB’nin fosilsiz çelik ortaklığı HYBRIT girişimi AB’den 143 milyon € fon almıştı.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği çelik üretimi 

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