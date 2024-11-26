SSAB Amazon’a fosil yakıt kullanılmayan çelik tedarik edecek

İsveçli özel çelik üreticisi SSAB, fosil yakıt kullanılmayan çelik tedarik etmek üzere ABD merkezli Amazon Web Services (AWS) ile iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu iş birliği, AWS’nin İsveç’te kurulmakta olan üç yeni veri merkezinden biri için HYBRIT teknolojisiyle üretilen fosil yakıt kullanılmayan çeliğin pilot tedarikini içeriyor. SSAB’nin bağlı kuruluşu Ruukki de binaların çatı ve duvar yapılarını tedarik edecek.
AWS kullandığı çelikten kaynaklanan karbon emisyonunu en aza indirmek için çoğunlukla geri dönüştürülmüş hurdadan üretilen çelikleri kullanıyor.