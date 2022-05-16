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S&P Tata Steel’in görümünü durağandan olumluya yükseltti

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:20:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in görünümünü güçlü nakit akışına bağlı olarak durağandan olumluya yükselttiğini ve kredi notunun BBB- seviyesinde yer almaya devam ettiğini duyurdu.

Yüksek seviyelerde yer almaya devam eden çelik fiyatları doğrultusunda şirketin önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde işletme faaliyetlerden önemli bir nakit akışı elde etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz 18 aylık süre içerisinde Tata Steel’in borçlarının önemli ölçüde azalmasının ardından kredi göstergeleri fiyat döngüleri karşısında güçlü bir seyir gösterdi.

Olumlu görünüm, kaldıraç oranının düşük seviyelerde tutulması ve fiyat döngülerine karşı güçlenilmesi halinde Tata Steel’in kredi notunun önümüzdeki 12-24 aylık süreçte yükselebileceği anlamına geliyor.

S&P, “Tata Steel’in serbest nakit akışının önümüzdeki iki yıllık süreçte güçlü seyretmesi kredi profilini de güçlendirecek. Hindistan faaliyetlerinin ortalama 20.000 INR seviyesinde yer alan ton başına AVFÖK’üne bakıldığında, çelik fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alması halinde şirketin önümüzdeki iki yıl içerisinde yıllık 3-4 milyar $ serbest nakit akışı elde edeceği tahmin ediliyor. Önceki seviyelere kıyasla %40’lık bir artış olduğu gözleniyor,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

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