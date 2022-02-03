S&P: NINL devralımı Tata Steel’in kredi notunu olumsuz etkilemeyecek

Perşembe, 03 Şubat 2022 11:06:40 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor (S&P), geçtiğimiz 18 aylık süreçte kaldıraç oranının düşürülmesine ve yüksek fiyatların desteğiyle güçlü seyreden nakit akışına bağlı olarak NINL devralımın Tata Steel’in kredi notunu olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

S&P, NINL’nin devralımı için yapılan 1,61 milyar $’lık ödemeye rağmen Tata Steel’in borcunun önümüzdeki iki yıllık süreçte düşmeye devam edeceğini ancak 31 Mart 2023 tarihinde sona eren mali yılda kaldıraç oranının düşüş hızının yavaşlayacağını ifade etti.

2022-2023 mali yılında, şirketin düzenlenmiş borcunun NINL devralımı öncesinde beklenen %20’ye kıyasla yaklaşık %5 azalacağı tahmin ediliyor. Sermaye borç oranının önceden beklenen %45-55’e kıyasla yaklaşık %40’a gerileme ihtimali bulunsa da söz konusu oranın kredi notunun aşağı yönlü revize edilme sınırı %25’in üzerinde yer almaya devam edeceği belirtildi.

Ortalama çelik fiyatlarının 2022-2023 mali yılında yıllık yaklaşık %10 düşebileceğini vurgulayan S&P, aynı nedenle şirketin Hindistan birimlerinin AVFÖK’ünün metrik ton başına yıllık %20-25 gerileyebileceğini ancak NINL devralımının mevcut mali yılda şirketin kârını etkilemesini beklemediğini ekledi.

Tata Steel NINL’nin üretim kapasitesini önümüzdeki birkaç yıllık süreçte yıllık 1,1 milyon mt’dan yıllık 4,5 milyon mt’a ve 2030 yılına kadar yıllık 10 milyon mt’a çıkarmak amacıyla sermaye harcaması yapacağını duyurmuştu.