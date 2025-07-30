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Sondaj kulelerinin sayısı ABD’de düşüş, Kanada’da artış kaydetti - 31. hafta, 2025

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 10:18:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 25 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 542 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 122 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 7 adet düşüşle 420 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 47 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 182 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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