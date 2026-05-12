Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 19. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 8 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 548 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 129 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 410 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 30 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 142 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 10 adet artış kaydetti.