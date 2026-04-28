ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da yatay seyretti - 17. Hafta, 2026

Salı, 28 Nisan 2026 09:48:16 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 24 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 544 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 129 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 407 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 43 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 130 adet seviyesinde yatay seyretti. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet artış kaydetti.


Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Boru
Dış Çap:  21,3 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru
Dış Çap:  21,3 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Dişli Manşonlu Boru
Dış Çap:  139,7 mm
Et Kalınlığı:  5 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör




