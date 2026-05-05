Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azalırken, ABD’de yükseldi - 18. Hafta, 2026

Salı, 05 Mayıs 2026 09:34:14 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 1 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 547 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 130 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artarak 408 adede yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 123 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet artış kaydetti.


