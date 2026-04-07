ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü - 14. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 2 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 548 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 130 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet yükselerek 411 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 42 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet düşüşle 142 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 11 adet düşüş kaydetti.