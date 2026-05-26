Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı - 21. Hafta, 2026

Salı, 26 Mayıs 2026 10:02:18 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 22 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 558 adet seviyesine yükseldi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 125 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 425 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 8 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 14 adet artışla 138 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 24 adet artış kaydetti.


