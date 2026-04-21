Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 16. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 17 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 543 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 125 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 410 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 42 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 130 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 4 adet düşüş kaydetti.