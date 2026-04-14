Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 15. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 10 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 545 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 127 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 411 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 38 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 135 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet düşüş kaydetti.