Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 22. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 29 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 562 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 125 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 429 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 1 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 24 adet artışla 162 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 50 adet artış kaydetti.