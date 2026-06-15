ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da geriledi - 24. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 12 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 562 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 121 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 433 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 7 adet yükselmiş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet artışla 180 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 42 adet artış kaydetti.