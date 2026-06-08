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Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 23. Hafta, 2026

Pazartesi, 08 Haziran 2026 10:24:18 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 29 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 563 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 124 adet seviyesine inerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 431 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 4 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 169 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 55 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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