Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 23. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 29 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 563 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 124 adet seviyesine inerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 431 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 4 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 169 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 55 adet artış kaydetti.