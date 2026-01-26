SMS Group Ahmedabad’da Hindistan çelik piyasasına yönelik yeni imalat tesisini açtı

Alman tesis ekipmanları tedarikçisi SMS Group, Ahmedabad yakınlarındaki Sanand’da yeni, son teknoloji bir makine imalat tesisinin açıldığını ve Hindistan’daki üretim ayak izini daha da genişlettiğini açıkladı.

Tesisin içeriği ve imalat kapasitesi

SMS Group, yeni imalat sahasında yassı ve uzun çelik mamullerin işlenmesine yönelik makine ve ekipmanların yanı sıra dövme teknolojisine yönelik ekipmanların da üretileceğini belirtti. Tesisin, 125 tona kadar ağırlıkta bileşenleri imal edecek ve komple üretim hatlarının montajını gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Şirketin açıklamasına göre yeni tesiste yaklaşık 160 SMS Group çalışanı ile birlikte 400’e kadar taşeron görev alacak olup bu yapı SMS Group’un küresel kalite odaklı üretim ağını daha da güçlendirecek.

Hindistan odaklı üretim stratejisi

Şirket, 80.000 metrekarelik yeni tesisin, 2014 yılından bu yana faaliyette olan Bhubaneswar’daki mevcut imalat tesisini tamamlayıcı nitelikte, SMS Group’un Hindistan’daki ikinci imalat tesisi olduğunu açıkladı.

SMS Group, Bhubaneswar tesisinin ağırlıklı olarak metalurji ve servis amaçlı makine ve ekipmanlara odaklandığını, Sanand tesisinin ise şirketin imalat kabiliyetlerini genişlettiğini kaydetti. Şirket iki tesisin birlikte tamamlayıcı bir üretim ekosistemi oluşturarak verimliliği artırdığını ve SMS Group’un ürün portföyündeki çeşitliliği genişlettiğini vurguladı.

Piyasa görünümü ve yönetim değerlendirmesi

Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan SMS Group CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Fabíola Fernandez, yeni tesisin şirketin Hindistan’daki tesis ve makine imalat altyapısını güçlendirdiğini ve bölgedeki tedarikçi konumunu pekiştirdiğini ifade etti.

Fernandez Hindistan’ın ham çelik üretiminin halihazırda yıllık yaklaşık 150 milyon mt seviyesinde bulunduğunu ve önümüzdeki yıllarda 300 milyon mt’a yükselmesinin beklendiğini belirterek SMS Group’un yerel müşterilerine ileri teknoloji ekipmanlar ve kapsamlı hizmet çözümleriyle destek vermeyi hedeflediğini sözlerine belirtti.