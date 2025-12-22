ArcelorMittal üç yeni projeyle Hindistan’daki yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkaracak

ArcelorMittal, Hindistan’da toplam 1 GW kapasiteli üç yeni yenilenebilir enerji projesini hayata geçireceğini duyurdu.

Projeler tamamlandığında ArcelorMittal’in Hindistan’daki yenilenebilir enerji kapasitesinin 2 GW ve küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin ise 3,3 GW seviyelerine ulaşarak uzun vadeli karbonsuzlaşma hedeflerini güçlendireceği ifade edildi.

Projelerin detayları

Hindistan’ın üç farklı eyaletine yapılacak yatırım kapsamında güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve batarya depolama teknolojilerinin bir araya getirileceğine dikkat çekildi.

İlk proje kapsamında Maharashtra eyaletinin Amaravati kentinde 36 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulacak. 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen söz konusu projenin emisyonları yıllık 40.000 mt düşüreceği tahmin ediliyor.

Rajasthan eyaletinin Bikaner kentindeki ikinci projeyle 400 MW kapasiteli güneş santrali ve 500 MWh kapasiteli batarya depolama teknolojisi bir arada kullanılacak. 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenen proje sayesinde emisyonlarda yıllık 650.000 mt düşüş sağlanması bekleniyor.

Üçüncü ve en büyük proje ise Gujarat eyaletinin Bachau kentinde yer alacak. Bu proje kapsamında 250 MW rüzgâr enerjisi, 300 MW güneş enerjisi ve 300 MWh batarya depolama kapasitesi bir araya getirilecek. 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan bu projeyle emisyonların yıllık 900.000 mt azaltılması hedefleniyor.

AMNS India’ya enerji tedariki

Bununla birlikte üç projenin toplam yatırım tutarının yaklaşık 900 milyon $ seviyesinde yer aldığı bildirildi. Üretilen yenilenebilir enerjinin, ArcelorMittal ile Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in Hindistan’daki ortak girişimi olan AMNS India’ya tedarik edileceği vurgulandı. Temiz enerji tedarikiyle birlikte AMNS India’nın faaliyetlerinin karbonsuzlaşmasının desteklenmesinin ve çelik üretimi için uzun vadeli enerji güvenliğinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Buna paralel olarak AMNS India’nın Bachau kentinde kendi yenilenebilir enerji projesini geliştirdiği paylaşıldı. 300 MW güneş ve 250 MW rüzgâr kapasitesinden oluşan 550 MW kapasiteli proje sayesinde emisyonların yıllık 900.000 mt düşürüleceği aktarıldı.

Hazira operasyonları ve küresel yenilenebilir enerji portföyü

ArcelorMittal’in bu yılın başında Hindistan’da devreye aldığı 1 GW kapasiteli yenilenebilir enerji projesi dahil olmak üzere ülkedeki toplam yenilenebilir enerji portföyünün emisyonlarda yıllık yaklaşık 4 milyon mt düşüş sağlaması bekleniyor.

AMNS India’nın Hazira tesisinin çelik üretim kapasitesinin yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarılmasının ardından 2028 yılındaki enerji talebine ilişkin tahminler baz alındığında söz konusu projeler, tamamen faaliyete geçtiğinde tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık %35’ini karşılayacak.

ArcelorMittal, Hindistan’ın yanı sıra Brezilya ve Arjantin’de de ortak girişimleri aracılığıyla yenilenebilir enerji projeleri geliştiriyor. Hindistan portföyüyle birlikte bu yatırımlar, şirketin toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 3,3 GW seviyesine çıkaracak.