 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint JSL, Raigarh tesisinde yapısal çelik üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor

Pazartesi, 29 Aralık 2025 10:13:45 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Jindal Steel Limited (JSL), Raigarh tesisindeki yapısal çelik üretim kapasitesini yıllık 1,2 milyon mt seviyesinden 2,4 milyon mt’a çıkarmayı planladığını açıkladı. Söz konusu kapasite artışının 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Planlanan genişleme ile Hindistan’da ağır ve ultra ağır kesitli yapısal çelik ürünlerinin arzının önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda JSL, yeni ve bağımsız bir yapısal çelik haddehanesini devreye almanın yanı sıra ileri teknoloji yatırımlar gerçekleştirecek.

Söz konusu yatırımlar sayesinde, yeni nesil altyapı ve enerji projelerinde ihtiyaç duyulan daha büyük, daha ağır ve daha karmaşık paralel profil üretimi mümkün olacak. Halihazırda şirket, 100 mm ile 900 mm arasında değişen ölçülerde ve metre başına 333 kg’a kadar ağırlığa sahip paralel profiller üretiyor. Devam eden genişleme süreciyle birlikte üretim kapasitesinin, 1.100 mm derinliğe ve metre başına 1.500 kg ağırlığa ulaşan ultra ağır kesitleri kapsayacak şekilde artırılması planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına getirilen kısıtlamalar çelik fiyatlarını yukarı çekiyor

29 Ara | Çelik Haberler

Hint VSSL otomotiv parçalarına yönelik yeni çelik dövme tesisine 53 milyon $ yatırım yapacak

25 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel, Tata BlueScope’un tüm hisselerini devraldı

24 Ara | Çelik Haberler

Hindistan ve Yeni Zelanda gelecek yıl serbest ticaret anlaşması imzalayacak

23 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal üç yeni projeyle Hindistan’daki yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkaracak

22 Ara | Çelik Haberler

Hindistan, Çin menşeli soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ithalatına antidamping vergisi getirdi

22 Ara | Çelik Haberler

ICRA: 2025-26 mali yılında Hindistan’da çelik talebi %8 artacak, üreticilerin marjları baskı altında kalacak

22 Ara | Çelik Haberler

SAIL, Rowghat demir cevheri madeni için KCCL ile uzun vadeli anlaşma imzaladı

22 Ara | Çelik Haberler

NBCC India Limited, Bokaro çelik tesisinde güneş enerjisi projesi için ihale açtı

17 Ara | Çelik Haberler

SAIL’in Rourkela çelik tesisinde ham çelik üretimi Kasım 2025’te %1 arttı

17 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis