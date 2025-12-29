Hint JSL, Raigarh tesisinde yapısal çelik üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor

Hint Jindal Steel Limited (JSL), Raigarh tesisindeki yapısal çelik üretim kapasitesini yıllık 1,2 milyon mt seviyesinden 2,4 milyon mt’a çıkarmayı planladığını açıkladı. Söz konusu kapasite artışının 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Planlanan genişleme ile Hindistan’da ağır ve ultra ağır kesitli yapısal çelik ürünlerinin arzının önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda JSL, yeni ve bağımsız bir yapısal çelik haddehanesini devreye almanın yanı sıra ileri teknoloji yatırımlar gerçekleştirecek.

Söz konusu yatırımlar sayesinde, yeni nesil altyapı ve enerji projelerinde ihtiyaç duyulan daha büyük, daha ağır ve daha karmaşık paralel profil üretimi mümkün olacak. Halihazırda şirket, 100 mm ile 900 mm arasında değişen ölçülerde ve metre başına 333 kg’a kadar ağırlığa sahip paralel profiller üretiyor. Devam eden genişleme süreciyle birlikte üretim kapasitesinin, 1.100 mm derinliğe ve metre başına 1.500 kg ağırlığa ulaşan ultra ağır kesitleri kapsayacak şekilde artırılması planlanıyor.