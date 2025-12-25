 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint VSSL otomotiv parçalarına yönelik yeni çelik dövme tesisine 53 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 25 Aralık 2025 12:18:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Vardhaman Special Steel Limited (VSSL), Pencap eyaletinin kuzeyindeki Ludhiana kentinde yeni bir üretim tesisi kurmak için 53 milyon $ tutarında yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket, Ludhiana’da kuracağı otomotiv parçalarına yönelik çelik dövme ve işleme üretim tesisi ile otomotiv parçaları piyasasına giriş yapmış olacak.

Otomotiv tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeyi ve faaliyet alanını genişletmeyi hedefleyen bu yatırımla VSSL’nin katma değerli ürün portföyünü genişletmesi, kritik otomotiv parçaları segmentindeki varlığını artırması, müşteri ilişkilerini derinleştirmesi ve uzun vadeli büyüme fırsatlarını desteklemesi planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel, Tata BlueScope’un tüm hisselerini devraldı

24 Ara | Çelik Haberler

Hindistan ve Yeni Zelanda gelecek yıl serbest ticaret anlaşması imzalayacak

23 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal üç yeni projeyle Hindistan’daki yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkaracak

22 Ara | Çelik Haberler

Hindistan, Çin menşeli soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ithalatına antidamping vergisi getirdi

22 Ara | Çelik Haberler

ICRA: 2025-26 mali yılında Hindistan’da çelik talebi %8 artacak, üreticilerin marjları baskı altında kalacak

22 Ara | Çelik Haberler

SAIL, Rowghat demir cevheri madeni için KCCL ile uzun vadeli anlaşma imzaladı

22 Ara | Çelik Haberler

NBCC India Limited, Bokaro çelik tesisinde güneş enerjisi projesi için ihale açtı

17 Ara | Çelik Haberler

SAIL’in Rourkela çelik tesisinde ham çelik üretimi Kasım 2025’te %1 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

RINL 14 Aralık’ta günlük ham çelik üretiminde rekor kırdı

16 Ara | Çelik Haberler

Hint Rama Steel Limited, Abu Dabi merkezli Automech Group Holding’i satın aldı

15 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis