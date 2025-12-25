Hint VSSL otomotiv parçalarına yönelik yeni çelik dövme tesisine 53 milyon $ yatırım yapacak

Hindistan merkezli Vardhaman Special Steel Limited (VSSL), Pencap eyaletinin kuzeyindeki Ludhiana kentinde yeni bir üretim tesisi kurmak için 53 milyon $ tutarında yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket, Ludhiana’da kuracağı otomotiv parçalarına yönelik çelik dövme ve işleme üretim tesisi ile otomotiv parçaları piyasasına giriş yapmış olacak.

Otomotiv tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeyi ve faaliyet alanını genişletmeyi hedefleyen bu yatırımla VSSL’nin katma değerli ürün portföyünü genişletmesi, kritik otomotiv parçaları segmentindeki varlığını artırması, müşteri ilişkilerini derinleştirmesi ve uzun vadeli büyüme fırsatlarını desteklemesi planlanıyor.