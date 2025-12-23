Hindistan ve Yeni Zelanda gelecek yıl serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Hindistan hükümeti tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre Hindistan ile Yeni Zelanda, serbest ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmaya vardı. Anlaşmanın gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalanması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında Hindistan, Yeni Zelanda’ya tüm ihracat ürünlerini vergisiz sevk edebilecek. Buna karşılık Yeni Zelanda, Hindistan’ın vergi kalemlerinin yaklaşık %70’i için indirime ve pazar erişimine sahip olacak. Yetkililer, bu düzenlemenin aşamalı olarak uygulanacağını ve Yeni Zelanda’nın Hindistan’a yaptığı ihracatın yaklaşık %95’ini kapsayacağını belirtti.

Ayrıca Yeni Zelanda’nın 15 yıl içinde Hindistan’a 20 milyar $ tutarında yatırım taahhüdünde bulunacağı, nitelikli Hint profesyonellerin ise Yeni Zelanda iş gücüne daha kolay dahil olacağı ifade edildi.