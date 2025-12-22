Hindistan, Çin menşeli soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ithalatına antidamping vergisi getirdi

22 Aralık Pazartesi günü Hindistan hükümeti, Çin’den ithal edilen soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çeliğe antidamping vergisi getirildiğini açıkladı.

Buna göre Çin menşeli soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ithalatına 223,80-414,90$/mt aralığında değişen antidamping vergisi beş yıl süreyle yürürlükte olacak.

Karar, Gümrük Tarifeleri Yasası ile Hindistan’ın 1995 tarihli antidamping düzenlemeleri kapsamında Ticari Önlemler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın ardından alındı. Soruşturma sonucunda, Çin menşeli ürünlerin normal piyasa değerlerinin altında, dampingli fiyatlardan satıldığı tespit edildi.

DGTR, düşük fiyatlı ithalatın yerli üreticiler açısından maddi zarara yol açtığını belirterek önlem alınmaması hâlinde zararın daha da artabileceği uyarısında bulundu. Soruşturmada ayrıca ithalatın yerel fiyatlar, satış hacimleri ve kârlılık üzerinde olumsuz etkileri görüldüğü kaydedildi.

Vergi kapsamına giren ürünlerin ağırlıklı olarak elektrik motorları, transformatörler ve jeneratörlerde kullanıldığı ifade edildi.