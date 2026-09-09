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SMEL'in paslanmaz çelik satışları Ağustos 2026'da %16 arttı

Çarşamba, 09 Eylül 2026 14:10:36 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), Ağustos 2026'da paslanmaz çelik satışlarının yıllık %16,44 artışla 10.920 mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Şirkete göre paslanmaz çelik satışlarından elde edilen ortalama satış fiyatı Ağustos 2026'da Temmuz ayına kıyasla %2,21 arttı.

SMEL'in çeşitli yassı karbon çeliği satışları Ağustos 2026'da yıllık %114 artışla 29.262 mt seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin özel alaşımlı ürün satışları yıllık %27,97 artışla 19.002 mt seviyesine yükselirken, uzun karbon çeliği satışları %2,76 düşüşle 142.897 mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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