SMEL'in paslanmaz çelik satışları Ağustos 2026'da %16 arttı

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), Ağustos 2026'da paslanmaz çelik satışlarının yıllık %16,44 artışla 10.920 mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
Şirkete göre paslanmaz çelik satışlarından elde edilen ortalama satış fiyatı Ağustos 2026'da Temmuz ayına kıyasla %2,21 arttı.
SMEL'in çeşitli yassı karbon çeliği satışları Ağustos 2026'da yıllık %114 artışla 29.262 mt seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin özel alaşımlı ürün satışları yıllık %27,97 artışla 19.002 mt seviyesine yükselirken, uzun karbon çeliği satışları %2,76 düşüşle 142.897 mt seviyesinde kaydedildi.